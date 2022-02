Actualitzada 01/02/2022 a les 05:57

TEST D'ANTÍGENS A LA VENDA A 2,30 EUROS A LES FARMÀCIES

El ministeri de Salut va aprovar ahir el conveni al qual es podran adherir les farmàcies que vulguin vendre els tests d’antígens adquirits per Govern. L’executiu va tancar la setmana passada un contracte per comprar-los a 1,85 euros la unitat i les farmàcies que s’adhereixin al conveni l’hauran de comercialitzar a a 2,30 euros cadascun. Només els podran adquirir els residents i els transfronterers. No hi haurà límit de compra.

“La bona evolució de la pandèmia” ha portat el Govern a decretar una flexibilització de les mesures més ambiciosa de l’esperada. Pràcticament desapareixen totes les restriccions exceptuant l’ús de la mascareta en interiors, “perquè encara hi ha transmissió de virus”, l’obligatorietat de presentar el passaport covid per dur a terme la majoria d’activitats recreatives i el tancament de l’oci nocturn, que, “ si les xifres de casos continuen a la baixa”, podria reobrir-se la setmana vinent amb “molt poques limitacions”. Ho va anunciar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que va augurar que l’obligatorietat del passaport covid caurà abans de l’estiu i que només es mantindrà “mentre hi hagi propagació del virus”.Des d’avui deixa de ser obligatori dur la mascareta en exteriors tret que hi hagi aglomeracions que en recomanin l’ús. Es recupera el 100% d’aforament a gimnasos, competicions esportives, actes culturals, balnearis, sales de jocs recreatius, establiments comercials, parcs infantils, transport públic i al servei de Tràmits. S’elimina la limitació de grups de sis persones en interior i de deu en exteriors a bars, restaurants, gimnasos, reunions de feina i trobades de familiars i amics. Bars i restaurants recuperen el cent per cent de l’aforament, es permet el consum de peu i es recuperen els horaris habituals d’obertura d’aquests espais.La incidència actual “ens fa ser optimistes perquè sembla que la covid evoluciona a malaltia endèmica”, va dir el ministre per justificar la flexibilització de les mesures, però va matisar que “no és l’única possibilitat ja que la ciència moderna no s’ha enfrontat mai a una pandèmia com aquesta i hi ha incerteses i moltes preguntes que no tenen resposta”.L’actualització sanitària de la pandèmia d’ahir ha deixat dades “excel·lents”, es va felicitar Martínez Benazet. S’han reportat 402 nous contagis des de la darrera actualització (226 de divendres, 109 de dissabte i 91 de diumenge), xifra que deixa el nombre de positius en 35.958 des de l’inici de la pandèmia. La reducció dels nous contagis de les darreres dues setmanes ja s’ha vist reflectida en el casos actius, que ahir eren 3.716, quan divendres eren de prop de 5.000.A l’hospital només hi ha nou persones ingressades. Sis a planta infectades per la variant òmicron. I tres a la unitat de cures intensives, totes sota ventilació mecànica, infectades per la variant delta i amb moltes setmanes d’ingrés.A les escoles es redueix el nombre d’aules afectades. Ara n’hi un total de 192, 62 sota vigilància activa (5 total i 57 parcial) i 130 sota vigilància passiva. La setmana passada es van fer 1.067 cribratges escolars, amb 33 positius.“Hi ha una caiguda vertical de casos actius. Els nous positius porten dues setmanes, sobretot la darrera, caient. L’índex de reproducció és del 0,61. Són bones i excel·lents notícies”, es va congratular de nou el ministre.Salut rebrà avui via Espanya les vacunes de la covid per a infants de 5 a 11 anys i el ministeri citarà els menors que s’inscriguin perquè rebin el vaccí a la plaça de braus. El vaccí es posarà en dues punxades amb 21 dies de diferència i els menors d’aquesta franja que han passat la infecció s’hauran d’esperar dos mesos i rebran una dosi única.Govern, d’altra banda, ha modificat el pla de vacunació per als adults que han patit la infecció a partir del 5 de gener i rebran la tercera dosi cinc mesos després.El passaport covid per viatjar per la Unió Europea caduca a partir d’avui per a les persones que faci més de nou mesos que van rebre la doble pauta de vacunació.L’ús de la mascareta ha deixat de ser obligatòria als exteriors tret que hi hagi aglomeracions que en recomanin la utilització. Es manté l’obligatorietat d’ús en interiors.Cent per cent d’aforament a gimnasos, competicions esportives, actes culturals, balnearis, sales de jocs recreatius, establiments comercials, parcs infantils, transport públic i alEliminada la limitació de grups de sis persones en interior i deu en exteriors a bars, restaurants, gimnasos, reunions de feina i trobades de familiars i amics.Bars i restaurants recuperen el cent per cent de l’aforament. També es permet el consum de peu i es recuperen els horaris habituals d’obertura d’aquests espais.Les benzineres podran tornar a vendre begudes alcohòliques en horari nocturn. És a dir, de deu de la nit a set del matí.El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar ahir que en el consell de ministres de dilluns l’executiu aprovarà la reobertura de l’oci nocturn amb molt poques limitacions. La reobertura es farà si segueix la tendència a la baixa de l’onada òmicron.