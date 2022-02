Andorra Telecom llança un servei de centraleta al 'cloud' per a empreses

Actualitzada 01/02/2022 a les 06:29

Andorra Telecom disposa d’un nou servei de centraleta al cloud per a empreses i autònoms, segons va informar ahir la companyia. Es tracta d’una solució avançada de comunicacions al núvol que dona servei de telefonia, funcionalitats de centraleta, missatgeria, reunions i contact center a través d’una única interfície app i web. El servei arriba per funcionar com a alternativa a les centraletes virtuals que ja té la parapública o bé les centraletes físiques tradicionals, amb totes les funcionalitats allotjades al núvol i amb els avantatges i noves funcionalitats que aquest fet ofereix.La novetat més destacada d’aquest servei és que si el client ho desitja ja no caldrà disposar de telèfons fixos per a cadascuna de les extensions, sinó que es podran utilitzar els telèfons mòbils, tauletes i/o ordinadors de cada destinatari. A més, aquesta funcionalitat de transferència de trucades es podrà fer servir des de qualsevol lloc del món.