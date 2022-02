Afers Socials destina 463.000 euros a ajudar els pares

Actualitzada 01/02/2022 a les 06:10

Govern ha atorgat 463.725 euros d’ajuts als pares que, a causa de les mesures sanitàries, han hagut de faltar a la feina per fer-se càrrec d’un fill o una persona discapacitada. Es tracta d’una xifra que el director del departament d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde, valora positivament, a més d’explicar que “és important que les famílies tinguin compensada parcialment la pèrdua”.Actualment, està vigent una prestació –que es calcula sobre la base del salari mínim horari interprofessional– que busca compensar les hores no treballades dels pares que s’han de quedar a casa per tenir cura de fills menors de 14 anys o persones amb discapacitat que han de restar en aïllament, ja sigui perquè han estat diagnosticats de la covid o perquè han estat contactes d’una persona contagiada. Des de l’entrada en vigor el 9 de desembre passat, 56 famílies han demanat l’ajut a Afers Socials i s’han aprovat 41 sol·licituds, fet que ha suposat una despesa de 10.469 euros. Catorze demandes més s’estan valorant i una s’ha denegat. Aquest mateix ajut ja havia estat en vigor del 9 de setembre de 2020 al 8 de desembre del 2021, quan es va concedir a 204 famílies, sumant 58.625 euros.Anteriorment, Govern havia impulsat una prestació similar destinada als pares afectats pel tancament dels centres escolars, guarderies i llars d’infants. La mesura va funcionar de l’1 de maig al 8 de setembre del 2020 i se’n van beneficiar 214 famílies, que van rebre un total de 394.631 euros.Tanmateix, Villaverde va apuntar que a vegades la quantitat concedida és insuficient per cobrir les despeses bàsiques. En aquest cas, es fa una valoració amb la treballadora social per concedir un ajut complementari.