Actualitzada 31/01/2022 a les 11:03

LA PETICIÓ SUMAVA 42 ANYS DE PRESÓ I 39 MILIONS D'EUROS EN MULTES

Tal com va exposar el dia del judici el fiscal general Alfons Alberca i va quedar reflectit en la sentència, els controls telefònics ordenats per la batlle Canòlic Mingorance no es van fer de manera adequada, fet que suposava un perjudici important per al dret a la defensa dels acusats. Així ho van plantejar també les diferents defenses en les qüestions prèvies, que van destacar errades sobre la data del primer aute o el fet que el batlle rebés totes les gravacions al final del procés. Les nou persones processades afrontaven una petició que sumava 42 anys de presó i 39 milions d’euros en multes. Estaven acusades d’haver mogut fins a 4,5 milions en diverses entitats financeres entre 2008 i 2010 provinents del tràfic d’estupefaents. Els fets van aixecar una fortíssima polseguera tant en l’àmbit de la justícia com entre la classe política i social.

Un andorrà va ser trobat mort a Colòmbia fa uns mesos, per suïcidi segons l’informe forense que està en mans de la policia. Es tracta del germà d’un expolicia que va ser expulsat del cos per revelació de secrets. Ambdós, però, van afrontar un judici a Andorra juntament amb dos empleats de banca, acusats de col·laborar amb una xarxa de traficants de droga a gran escala. Van ser absolts per un defecte de forma relacionat amb les escoltes telefòniques, però els diners –més de 3 milions d’euros– van quedar bloquejats a Andorra.Els fets van passar el juliol del 2019 en un motel ubicat al barri Santa Ana (Colòmbia), exactament al Motel Arco Iris, que en aquells moments es trobava en remodelació.A la línia 123 va arribar una trucada en què una persona va manifestar que el propietari de l'establiment s’havia suïcidat. D'acord amb l’informe policial, les unitats de la Policia Metropolitana de Tunja, personal del CTI de la Fiscalia, van arribar al lloc del fet i van trobar al menjador de l'habitatge el cos sense vida de l’home, de 54 anys, que va morir per una ferida d'arma de foc a l'altura del cap, provocada amb una bala calibre 38.Un equip interagencial de recerca es va encarregar de fer les entrevistes judicials i d'encaminar la investigació per aclarir el fet. El cos del difunt va ser lliurat a l’àrea de medicina legal, segons van informar mitjans colombians que van publicar el succés..La germana de l’home havia denunciat a la policia andorrana la seva desaparició. Havia perdut la comunicació amb ell. Farà uns mesos que va arribar l’informe del forense, molt genèric i que genera dubtes entre els investigadors andorrans de si realment es va treure la vida o poden haver-hi altres implicats.El finat havia estat jutjat a Andorra a mitjans del 2012 –els processats van ser nou– en un cas de blanqueig de capital provinent suposadament del narcotràfic, entre els quals hi havia el germà policia, altres familiars, dos empleats de banca i un amic, i tots van quedar absolts. Corts va dictar sentència absolutòria, alhora que va ordenar la destrucció de tota la documentació relativa a les escoltes telefòniques, un element clau i que es va dur a terme en la investigació. I és que és, precisament aquesta mesura, la que va centrar tota la qüestió: la fiscalia va retirar l’acusació al considerar nul·les les escoltes, que es van practicar amb “manca de control efectiu” durant la instrucció. El judici va tenir un gran ressò perquè el fiscal va admetre que en cas que les escoltes no haguessin estat invalidades el cas era meridià, i els acusats tenien totes les paperetes per haver d’assumir com a mínim gran part de culpa.