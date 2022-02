Actualitzada 31/01/2022 a les 12:26

El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, finalitza el seu contracte l’agost del 2023, després d’haver signat una renovació per quatre anys més el 2019. Piqué, que va aterrar de l’Hospital Clínic de Barcelona per substituir Lluís Burgués, es va comprometre de nou amb el ministeri de Salut, tot i que en cada exercici una de les parts pot advocar per rescindir el lligam laboral si ho comunica amb antelació.La renovació no va suposar un increment salarial per al màxim dirigent de la parapública. La seva remuneració està estipulada en 12.600 euros bruts i 13 pagues, sense que consti la possibilitat de percebre cap complement. El seu primer contracte amb el SAAS va ser al febrer del 2016, estipulat per una durada de 3,5 anys i renovable cada 12 mesos. És molt probable que a partir del 2023 Piqué abandoni la seva responsabilitat al SAAS i opti per la jubilació.El càrrec de l’exdirector general del Clínic està molt lligat al Govern actual. De fet, el març del 2019 –a les portes d’unes eleccions generals– se li va comunicar que no se li renovava el contracte com a directiu de la parapública. L'executiu actual en funcions en aquell moment va tenir en compte que el seu lligam laboral amb l'hospital caducava i, a més, va considerar que havia de ser el futur ministre qui havia de decidir la continuïtat del director.El nomenament de Joan Martínez Benazet per a la cartera de Salut va suposar la continuïtat de Piqué. Benazet no ha amagat mai la confiança en el director general del SAAS, a qui coneix de fa molt de temps.Piqué havia estat inicialment contactat durant el mandat de Rosa Ferrer al ministeri per exercir com a director assistencial (sota les ordres de Burgués), però finalment el llavors encara director del Clínic va considerar que no tenia cap sentit venir a estar per sota de Burgués i va rebutjar l’oferta. Piqué volia garanties de poder prendre decisions per reformar el model sanitari andorrà sense haver-les de consultar amb Burgués, i així va ser amb la marxa de Ferrer.