Actualitzada 02/12/2021 a les 17:06

El personal del comú d'Andorra la Vella s'ha sotmès ahir i avui a un cribratge amb test d'antígens que ha detectat 3 positius en treballadors de diferents departaments. Els tres contagiats han deixat el lloc de treball seguint el protocol sanitari i s'hauran de fer una prova TMA o PCR per confirmar la infecció. Set treballadors més de la capital estan de baixa mèdica per haver agafat la Covid, segons han precisat des de la corporació.El comú ha informat que s'han fet 400 tests al 80% dels empleats. La plantilla d'Andorra la Vella està integrada per mig miler de persones i el test s'ha fet als empleats que no estaven de festa setmanal, vacances o baixa laboral durant els dos dies que s'ha fet el cribratge.La corporació informa que es va decidir comprar tests de detecció ràpida de la Covid i fer el cribratge massiu "per seguretat, davant de l'increment de casos" i de les noves mesures més estrictes que s'apliquen des de dimecres a la nit.