Tall al carrer sense 'pass'

Actualitzada 02/12/2021 a les 06:34

Si els clients no poden entrar a tallar-se els cabells sortiré jo i si no aniré a casa seva”, va afirmar al Diari Sergi Fernandes, de la Corleone Barbershop, qui va destacar que “els meus ingressos venen dels clients”.En aquest sentit, Fernandes va apuntar que li sembla bé que es demani el pass Covid però va reivindicar que “hauria de ser igual per a tothom”. Així, es va queixar que “ara ve un pont i serà el festival de la Covid” als centres comercials i a les perfumeries. “Aquí, a la barberia, on entra només un client i prenem mesures de desinfectat de mans, ens estan tocant la pera. Les mesures les rebo bé però no em sembla igual per a tothom”. No obstant això, de moment tots els seus clients han acudit al centre amb el corresponent certificat.Per la seva banda, des de la perruqueria Anna Barroca expliquen que “no hem tingut cap problema ni cancel·lació”. Tanmateix, admeten no sentir-se “més segurs, perquè encara que estiguis vacunat pots ser transmissor del virus”. Pel que fa a les cues i el temps, apunten que la gent ve amb una hora i “tardem 15 segons a fer una comprovació. Els clients venen amb els deures fets”.