SETAP365 uneix les societats Ensisa i EMAP

Actualitzada 02/12/2021 a les 16:37

Ensisa i EMAP han triat SETAP365 com a nom de la societat integrada per les gestores de les estacions de Canillo i la Massana, segons han informat avui. Els dos comuns i Crèdit Andorrà, accionistes de la nova societat, han registrat la denominació que uneix les denominacions de les pistes de Soldeu-el Tarter i Arinsal Pal i la xifra 365 que fa referència a la voluntat d'oferir activitats de muntanya i oci durant tot l'any, segons detallen. I especifiquen que la pronunciació en anglès del nom 'set up' correspon a la traducció "d'emprendre, fundar o iniciar un projecte".La creació de la societat arriba després de la signatura d'un preacord el 26 de setembre entre els dos comuns i Crèdit Andorra per integrar el 100% de les accions d'Ensisa i EMAP i les tres parts indiquen que les negociacions per tancar el pacte "avancen a bon ritme i la previsió és que l'acord es rubriqui a finals d'any". Els socis de SETAP365 destaquen que els comuns "estan dedicant esforços a exposar el projecte d'integració a la ciutadania amb reunions sectorials i altres canals de comunicació" i remarquen que un dels punts d'interès ha estat per aclarir que EMAP i Ensisa no desapareixen "sinó que hi haurà un traspàs de la gestió i l'explotació a una nova societat".SETAP365 tindrà un 40,1% d'accions de Canillo, un 39,7% seran de Crèdit Andorrà i un 19,9% de la Massana, tal com es va anunciar en la presentació del preacord de fusió de les societats. La previsió és que la participació dels comuns sigui paritària en la nova estructura empresarial i s'han establert mecanismes perquè arriba al 30% en els propers sis anys. Els socis recalquen que "la nova aliança històrica entre dos projectes consolidats dins el sector de la neu d'Andorra afavorirà l'estabilitat futura de les dues societats".