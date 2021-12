Rebuig del nou recurs interposat per l'infermer de la fel·lació

Actualitzada 02/12/2021 a les 06:06

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d’empara contra la sentència que condemna a tres anys de presó ferma l’auxiliar d’infermeria que va tocar els genitals d’un pacient i li va fer una fel·lació després d’una operació. És el segon recurs d’empara sobre aquest cas que arriba al TC. El primer va donar la raó al condemnat i es va repetir el judici. En aquest cas, però, l’Alt Tribunal no comparteix la presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a una decisió fonamentada en dret i a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial. El recurrent al·legava la falta d’imparcialitat dels magistrats del Superior, que ja l’havien jutjtat el primer cop i l’havien condemnat, i assenyalava que per això havia demanat un canvi de composició. El Constitucional, però, conclou que “la sentència de la sala penal ha estat dictada de conformitat amb la decisió constitucional que pretenia garantir els drets del recurrent, després que aquest hagués estat escoltat i en un sentit que li ha estat favorable”.