Preocupació dels gimnasos per la pèrdua de socis

Actualitzada 02/12/2021 a les 06:40

L’obligatorietat de presentar el pass Covid per poder accedir als gimnasos ha fet despertar la preocupació d’aquests equipaments, que estan registrant baixes d’alguns dels clients.És el cas del Bloc Cafè, on una vintena d’usuaris han donat de baixa la seva quota i altres els han fet arribar les seves queixes. “Hem tingut algunes baixes per culpa de els noves mesures. El passaport Covid ens fa perdre clients i els que segueixen, però fent-se tests, expliquen que és incòmode per a ells.” Tanmateix, des del recinte asseguren que, malgrat l’empitjorament de la situació sanitària, l’afluència de persones que acudeixen a entrenar segueix sent molt similar.El gimnàs Next Sport comparteix aquesta mateixa situació. “Hi ha hagut més baixes que en mesos anterior, ha estat un cop. També hi ha gent que només paga la quota de manteniment, que és de deu euros. Això suposa una pèrdua de diners.”Des del club AnyósPark apuntaven que “és cert que el control del passaport Covid i de proves amb QR fa que l’operativa sigui més complicada i afecta el client”, i seguien explicant que “és cert que amb tant canvi de normativa per la situació de la Covid ens trobem baixes. No és senzill per a ningú”. No obstant això, destaquen l’empatia dels clients, que es mostren comprensius i col·laboradors, i apunten que el club treballa per garantir la seguretat dels usuaris.