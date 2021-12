MoraBanc és escollit millor banc de l'any a Andorra

Actualitzada 02/12/2021 a les 15:53

MoraBanc ha estat premiat com el millor Banc de l'Any d'Andorra per la publicació The Banker, del grup Financial Times, segons ha anunciat l'entitat aquesta tarda. La revista ha valorat "els bons resultats de MoraBanc durant el 2020, però també la seva trajectòria que marca quatre anys consecutius amb un creixement del benefici i dels recursos gestionats", assenyala el banc. I remarquen que el jurat també ha destacat la compra de la participació majoritària de BancSabadell d'Andorra "que referma la posició de lideratge de MoraBanc".El conseller delegat de MoraBanc, Lluís Alsina, ha manifestat que a més dels números que indiquen que "MoraBanc és un banc fort i amb una projecció de futur que ens il·lusiona, jo destacaria el fet de tenir uns equips compromesos amb el que volem ser; el banc que deona resposta i servei a les necessitats dels clients, que es transforma i s'adapta a les empreses i la societat". L'entitat recorda que han tingut uns beneficis de 30,1 milions al 2020 i van augmentar els recursos de clients un 6,5% fins superar els 8.000 milions d'euros. La incorporació de BancSabadell d'Andorra al grup financer eleva els recursos gestionats a 10.500 milions i la cartera creditícia a 1.600 milions, segons detalla MoraBanc en un comunicat.L'entitat explica que els premis The Banker han valorat en aquesta edició la capacitat de gestió davant la pandèmia de la Covid i precisen que ha tingut en compte "el servei ininterromput que s'ha pogut donar, al capacitat de gestió a distància dels clients amb la banca en línia o la gestió de situacions específiques de clients i donar solucions a mida". La celebració dels guardons es va fer ahir en format telemàtic des de Londres.