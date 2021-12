Naturland obre demà el 100% de les pistes

Actualitzada 02/12/2021 a les 17:27

Naturland engegarà demà amb totes les pistes habilitades després de la preobertura parcial del cap de setmana passat. L'estació, doncs, tindrà 15 quilòmetres per a la pràctica de l'esquí de fons amb uns gruixos que oscil·len entre els 20 i els 30 centímetres de neu pols, tot i que està previst que augmentin en els pròxims dies. A més, Naturalnd també oferirà activitats a les dues cotes com el Tobotronc, l'Airtrekk amb la tirolina, els buggys i la zona Naturkids a partir del dia 4. Els restaurants i cafeteries també obriran i, tal com exigeix el Govern, es demanarà el certificat Covid per entrar a les instal·lacions de l'estació.