La majoria rebutja les esmenes a la totalitat del pressupost

Actualitzada 02/12/2021 a les 20:17

Els grups parlamentaris que donen suport al Govern han rebutjat al Consell General les esmenes a la totalitat del projectes de pressupostos per a 2021 presentades per l’oposició. La intervenció de Demòcrates, Liberals i Ciutadans compromesos, els tres partits que conformen la majoria, han estat centrades en defensar els pressupostos elaborats pel ministeri de Finances. En termes generals, van defensar la provisió d’ingressos, el control del dèficit, el pla d’ajust vers l’endeutament públic i les mesures sobre l'accés l'habitatge, principals motius en què s'ha basat l'esmena a la totalitat del PS. Per la seva banda, el conseller general de Terceravia, Josep Pintat, el grup parlamentari del qual també ha presentat una esmena a la totalitat, ha insistit en què la nova classificació de partides que ha emprat el ministeri per a elaborar els comptes no compleix amb la que indica la llei de finances públiques. En aquest sentit, el ministre Jover ha reconegut que han canviat la classificació i que això dificulta la tasca de control dels consellers, però que s'ha fet encabit en la legislació. Així doncs, la majoria ha rebutjat ambdòs esmenes a la totalitat amb el mateix resultat, per 16 vots contra 11. Cal apuntar que la consellera general Maria Marticella ha excusat la seva assistència al ple per motius de salut. La llei de pressupostos, doncs, ha passat el primer tràmit abans de la seva aprovació. Resta obert un termini per a presentar esmenes a l'articulat del text legislatiu, el qual conclourà el proper 9 de desembre.