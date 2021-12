La Conadis aposta pel nou model de valoració a les capacitats

Actualitzada 02/12/2021 a les 16:56

El Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis) ha mantingut aquest dijous al matí la seva reunió anual presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, segons informa l'executiu en un comunicat. L'objectiu de la reunió, que s'ha celebrat telemàticament, és compartir i presentar propostes de millora de prestacions i serveis per a persones amb discapacitat, així com reforçar la coordinació de les actuacions relacionades amb la discapacitat.Un dels punts tractats durant la reunió ha estat la situació del canvi de model de valoració atenent a les capacitats de les persones, un model que es concep com a instrument bàsic per potenciar el canvi de mirada envers la discapacitat. Alhora s'ha presentat el nou model de Formació Professional i s'ha compartit les diferents polítiques en favor de les persones amb discapacitat així com la presentació del Servei de treball amb suport de les persones amb discapacitat per part del Servei d’Ocupació.D'altra banda, Govern informa que la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha destacat les accions que s’estan treballant, com ara la revisió de la Llei de Garantia dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’any 2002, per adaptar-les a les recomanacions que encomana la Convenció del drets de les persones amb discapacitat signada i ratificada per Andorra. La titular d'Afers Socials, ha informat de l’aprovació de la modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrada amb l’objectiu de garantir que les persones amb discapacitat que perceben una pensió de solidaritat i treballen en ocupacions a temps parcial o a baix rendiment o d’altres per compte propi puguin accedir a la justícia gratuïta, tot i obtenir uns ingressos que, acumulats a la pensió, no superin el 150% del LECS vigent, mentre que amb anterioritat a aquesta modificació el topall era el 120% del LECS. Pallarés ha parlat també de la visita de le delegació de la ONCE per intercanviar experiències i establir acors de col·laboració.