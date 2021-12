Alerta per neu i vent a tot el país

Actualitzada 02/12/2021 a les 11:08

Les precipitacions febles són majoritàriament en forma de neu❄️a #Andorra i afecten sobretot la meitat norddel país, i al centre i sud hi arriba en forma de borrufa degut al ventde nord

Perduraran fins demà al matí i es poden acumular10 cm a 2000 metres

⤵️ @infonieve pic.twitter.com/T88ft1Una7 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) December 2, 2021

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dijous al matí l’avís taronja per un episodi de vent, segons informa l'executiu en un comunicat. En aquest sentit, es preveu que l’augment de la intensitat del vent s’iniciï per la tarda, amb ràfegues de 60km/h al fons de vall i de 100km/h als cims. Durant la nit podria evolucionar i incrementar la força, amb ràfegues que poden arribar als 100 km/h als fons de vall ifins als 130 km/h als cims, i que progressivament tornaran a disminuir durant el divendres.La prealerta també indica que fins divendres al matí es poden acumular fins a 20 centímetres a 2.500 metres, 10 a 2.000 metres i 5 cm a 1.500. A més, el vent reduirà la visibilitat, sobretot al nord del país, i pot crear noves plaques que poden provocar allaus. Per això, Protecció Civil recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure, que es tanquin i assegurinportes, finestres i tendals així com abaixar les persianes durant els episodis forts de vent, evitar activitats a l’exterior en zones de muntanya i extremar la precaució al volant en cas de fer desplaçaments tenint en compte que el vent pot limitar la visibilitat en les zones altes on hagi pogut nevar.Per la seva banda, el departament de Mobilitat també ha alertat de la fase taronja a tot el país per vent i ha decretat la fase groga a la carretera general 2 a partir d'Incles fins al Pas de la Casa; a la carretera general 3 des del Serrat fins l'accés a Arcalís i a la carretera general 4 des de Pal fins al Coll de Cabús, segons informen a les seves xarxes socials. A més, els equipaments especials són obligatoris a la RN22 per accedir a França i a la RN320 al Coll de Puymorens. Per altra banda, al país francès s'ha aplicat una restricció per a vehicles superiors a 19 tones a les dues vies. La predicció meteorològica obliga a extremar les precaucions a aquesta zona de la xarxa viària, per tant és obligatori l'ús de pneumàtics especials o equipaments; no circular a més de 60 km/h; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats i evitar qualsevol maniobra brusca, a més d'augmentar la distància de seguretat.Segons la predicció del servei meteorològic, les precipitacions febles són majoritàriament en forma de neu i afecten sobretot la meitat nord del país. Al centre i sud hi arriba en forma de borrufa degut al vent de nord i perduraran fins demà al matí. Es poden acumular 10 centímetres a 2000 metres.