És la idea més factible d’un estudi que també avala el transport per cable des de l’aeroport d’Andorra-la Seu fins al Principat

Un tramvia entre Sant Julià i Escaldes-Engordany és la proposta més factible del projecte presentat ahir pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, extreta d’un estudi sobre la viabilitat del transport per cable i tramvia al Principat. El projecte de tramvia tindria un cost de 170 milions d’euros i, tot i que es tracta d’un estudi de viabilitat, podria tenir un recorregut de set quilòmetres amb 16 estacions, una cada 400 o 500 metres. Una projecció que es complementa amb un transport per cable des d’un futurible intercanviador a Escaldes i que connectaria, per una banda, amb la

#1 Hanns

(02/12/21 06:20)