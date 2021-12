El TC refusa dues noves accions contra Alberca pel 'cas BPA'

Avala per segon cop que no s’admetés la querella contra el fiscal

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat el recurs de súplica presentat per vuit processats de la primera causa de BPA que reclamaven l’admissió de la querella contra el fiscal general, Alfons Alberca, per no perseguir delictes. L’aute el publicava ahir el BOPA, com també una segona decisió referent a una altra acció legal contra el fiscal general fruit de la queixa que es va interposar al Consell Superior de la Justícia (CSJ) reclamant que s’obrís a Alberca un expedient disciplinari per la mateixa acusació: la de no perseguir delictes. Ni el CSJ va acceptar la queixa ni el Tribunal Superior