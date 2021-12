Campanya de prevenció per les activitats de muntanya

Actualitzada 02/12/2021 a les 11:43

Protecció Civil ha posat en marxa des del 22 de novembre, una campanya de conscienciació i promoció dels bons hàbits de preparació en les activitats de muntanya en època hivernal, segons informa l'executiu en un comunicat. L'objectiu és sensibilitzar la població en relació amb les activitats que es poden desenvolupar en el medi natural durant l'hivern i prevenir possibles accidents en practicar-les, especialment les que es facin fora de les pistes d'esquí.La campanya fa especial incís en la necessitat de preparar correctament l'activitat abans de sortir, formar-se i decidir renunciar en cas que les condicions no siguin òptimes. Govern recorda que la iniciativa vol incidir en que accions com portar el material en bon estat i l'abric necessari, consultar la previsió meteorològica i l'estat de la neu, conèixer el nivell de dificultat i l'exposició a les allaus de l'itinerari escollit són vitals per poder gaudir de la muntanya amb seguretat.La campanya es pot veure a les xarxes socials, bàners i tríptics que es repartiran a les oficines de turisme i altres punts de contacte amb excursionistes i turistes. A més es difondrà mitjançant falques de ràdio i estarà activa fins l'abril.