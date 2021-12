Un estudi valida el transport per cable i el tramvia al país

Actualitzada 01/12/2021 a les 18:31

Un estudi encarregat pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha conclòs que és viable per al Principat establir un transport segregat que uniria per cable l'aeroport d'Andorra-La Seu i Sant Julià de Lòria i també un tramvia entre la parròquia laurediana i la d'Escaldes-Engordany.



Així ho ha explicat el ministre Jordi Gallardo en una compareixença a la comissió legislativa d'Economia del Consell General. En aquest sentit, el titular d'Economia ha informat que la xarxa viària acull en l'actualitat fins a 337.000 desplaçaments diaris, dels quals 224.000 es fan amb vehicle privat. La previsió és que el model de xarxa viària si es manté aquesta mobilitat quedi saturat l'any 2030, quan es preveuen fins a 400.000 desplaçaments diaris.Donats els compromisos de descarbonització del transport, fins a 60.000 desplaçaments haurien de passar del vehicle privat al transport públic. Tanmateix, com ha indicat el ministre "amb un transport públic optimitzat, tot i això, no és suficient per a absorbir la demanda futura objectiva".Per aquest motiu es va encarregar un estudi que ha conclòs que és possible construir una infraestructura de transport segregat al país en quatre fases. Una primera fase connectaria per cable l'aeroport d'Andorra-La Seu fins a Sant Julià. Una segona fase es faria per tramvia des de la parròquia laurediana fins a Escaldes. Més enllà, una tercera i una quarta fase connectaria Escaldes i la Massana i Escaldes i Encamp per mitjà d'un transport per cable. El projecte podria absobir fins a 21 milions de viatges per any, cosa que permetria complir de sobres els objectius de descarbonització de la mobilitat, segons va relatar el ministre Jordi Gallardo. El conjunt d'aquest projecte té una inversió aproximada de 270 milions d'euros.