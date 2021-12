Tres nous casos de VIH durant el 2020

Actualitzada 01/12/2021 a les 12:14

Salut ha notificat durant el 2020 tres nous casos d'infecció de SIDA al Principat, tots homes, el que suposa una taxa d'incidència de 3,64 casos per cada 100.000 habitants. Així ho ha fet públic el ministeri en un comunicat coincidint amb el Dia mundial de la Sida, que enguany porta per lema ‘Posar fi a les desigualtats. Posar fi a la SIDA. Posar fi a les pandèmies’. La jornada se celebra mundialment des de 1988 per conscienciar sobre els efectes d’aquesta infecció i donar a conèixer els avenços per evitar-ne la propagació.Al Principat, segons informa l'executiu, des que es va iniciar el registre de casos, se n’han detectat 107 casos: la gran majoria –el 85,05%– corresponen a homes i el principal factor de risc de contacte segueixen sent les conductes sexuals de risc, és a dir, sense protecció. A Andorra el tractament de VIH-Sida està finançat al 100% i, per tant, és gratuït per a totes les persones afectades. Per altra banda, a nivell europeu, durant l’any passat van notificar-se un total de 104.765 casos, el que significa que la taxa d’incidència de la Regió Europea se situa en 11,8 casos per cada 100.000 habitants. El primer factor de risc a la zona són també les relacions sexuals de risc, i el segon, l’ús de drogues injectades.Salut també recorda que tots els Centres d’Atenció Primària del país ofereixen tests ràpids de detecció de la malaltia gratuïts i confidencials. Durant el 2020 es van realitzar 21 d’aquests tests ràpids per detectar infeccions per VIH, tots ells amb resultats negatius.