Tancades 27 classes per contagis

La Covid no dona treva a les escoles i el nombre d'aules en vigilància activa per contagis augmenta en 16 respecte a les dades d'ahir. El ministre de Salut ha exposat que hi ha 27 classes amb tots els alumnes confinats a casa, 13 de noves, i 67 grups tenen part dels estudiants en aïllament a domicili, 3 més de les que es van notificar dimarts.El Govern va aprovar ahir canvis en els criteris de confinament complet d'aules que des d'avui es fa si hi ha un positiu a maternal o quan n'hi ha tres a la resta d'etapes. La incidència a les escoles es completa a més amb 46 classes en vigilància passiva, les mateixes d'ahir.Joan Martínez Benazet ha comentat aquesta tarda que les vacunes per als infants més petits arribaran a Andorra "els pròxims mesos, al febrer o març es podria administrar" i ha recalcat que ha passat la fase 3 "i es pot donar amb tota tranquil·litat" com ha succeït amb els vaccins per a adults "que s'han vist pocs efectes negatius". El ministre ha indicat que s'oferirà la vacuna de la franja de 5 a 11 anys i com amb la resta de menors "la decisió és de la família amb el consell del pediatre o del metge referent".