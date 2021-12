Actualitzada 01/12/2021 a les 05:50

REFORÇ A L'OFICINA COVID I TMA SENSE CITA PRÈVIA

Conscient del desbordament de l’oficina Covid, el Govern va informar ahir que es doblaran els efectius amb el reforç de personal d’altres àrees de l’administració, passant d’una plantilla de 25 a 50 persones. Així mateix, es facilitarà la realització de proves TMA gratuïtes sense cita prèvia a l’stop lab de l’antiga plaça de braus. Igualment, en les properes setmanes també està previst habilitar un stop lab al Pas de la Casa. En paral·lel, també es proveirà de dos tests d’antígens gratuïts per persona durant el mes de desembre. D’altra banda, s’intensificaran les inspeccions de treball per verificar el compliment de les mesures i la planta Covid d’El Cedre reobre per acollir padrins dels geriàtrics.

Mirant de reüll els països de l’entorn i pregant –metafòricament– a la verge de Meritxell per “salvar la temporada d’hivern”, el cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar ahir en una compareixença d’urgència, després d’una sessió extraordinària del consell de ministres, un replegament generalitzat de l’activitat social per tractar de “doblegar la corba de contagis i encarar amb garanties les festes de Nadal”. “A ningú li agrada fer marxa enrere en les mesures. Tots estàvem molt satisfets de portar una vida relativament normal, però la nostra responsabilitat és fer-ho si creiem que és absolutament necessari per preservar la salut pública dels ciutadans”, va afirmar Espot, que va assenyalar que sense el procés de vacunació “el col·lapse del sistema sanitari seria una evidència”.Una de les principals mesures regressives és l’obligatorietat d’usar la mascareta a partir dels sis anys en espais interiors i també en tots els espais exteriors de zones urbanes. Aquesta i tota la resta de mesures entren en vigor avui mateix i tenen un horitzó temporal de 15 dies “amb l’esperança” de poder flexibilitzar les restriccions d’aquí a dues setmanes. Pel que fa als agrupaments socials, ja sigui en bars, restaurants o altres tipus d’activitats, es limitaran les trobades a un màxim de sis persones en espais interiors i deu en espais exteriors. La mesura més “dràstica”, segons va expressar Espot, és el tancament de les discoteques, que hauran estat dos mesos obertes des de l’esclat de la pandèmia, el març del 2020. “No tenim una fixació especial contra aquest sector, però és una evidència que el risc de propagació és elevat i a partir de determinades hores de la nit no es pot mantenir el distanciament social. No tenim cap altra alternativa”, va manifestar. Com a compensació, Espot va informar que el sector de l’oci nocturn podrà tornar-se a acollir als ERTO i a nous ajuts al lloguer.Quant a l’àmbit educatiu, quedaran anul·lades les sortides i activitats fora de les escoles. A més, es retornarà als grups bombolla i el protocol fixarà que davant de tres positius en una classe de primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional caldrà aïllar l’aula sencera, mentre que en el cas de maternal bastarà amb un positiu. El transport escolar serà obligatori amb mascareta i el transport públic comportarà una limitació d’aforament del 70%. D’altra banda, també serà obligatori el certificat Covid a les estacions d’esquí, mentre que els bars i restaurants hauran de preservar la distància d’un metre i mig entre els respatllers de les cadires.El tancament de l’oci nocturn ha suposat un xoc molt dur per al sector, que no esperava la notícia. Des de la Discoteca Ibiza Experience, Marc Montalvó va expressar que es trobaven “molt disgustats, perquè no es pot constatar cap rebrot a l’oci nocturn”. Per la seva banda, Carlos Nascimiento, del club Capital, reivindicava que “sempre paguem els mateixos” i apuntava que “el que haurien de fer és controlar els turistes que entren a la frontera i deixar-nos treballar”. Tots coincidien en la incertesa que afronten de cara a les properes setmanes i, especialment, la nit de Cap d’Any, que ja havien començat a preparar.Es recupera l’ús generalitzat de la mascareta a partir dels sis anys en espais interiors i exteriors en zona urbana. Igualment, es fa una crida al civisme per reduir la interacció social.Les discoteques tancaran, almenys, durant les dues properes setmanes. El Govern posarà a disposició de les empreses mecanismes per acollir-se als ERTO i ajuts al lloguer.Es doblen els efectius a l’oficina Covid, que passa d’una plantilla de 25 a 50 persones. Les TMA seran gratuïtes i no caldrà demanar cita prèvia a l’stop lab de l’antiga plaça de braus.La mascareta serà obligatòria a partir dels sis anys, també en el transport escolar. S’anul·len les sortides escolars i es retorna als grups bombolla reduïts amb nous protocols d’aïllament.L’aforament de gimnasos, balnearis, fires i mercats, parcs infantils, sales de joc recreatives i tota mena d’activitats culturals serà del 70% en espais exteriors i del 50% en espais interiors.Les estacions d’esquí hauran de sol·licitar el passaport Covid per accedir a les seves instal·lacions. Als comerços es limitarà l’aforament a una persona cada quatre metres quadrats.Les línies regulars nacionals i internacionals de transport públic es limitaran al 70% de la seva capacitat i el transport discrecional es manté al cent per cent del seu aforament.El sector de la restauració, a banda d’exigir el passaport Covid per a l’accés a l’interior dels locals, haurà de recuperar el metre i mig de distància entre els respatllers de les cadires.Sempre que la tipologia de la feina ho permeti, es prescriu el teletreball. Pel contrari, la mascareta serà obligatòria en tot moment i les reunions físiques seran de màxim sis persones.Fins als sis anys, les activitats extraescolars passen a ser de grups d’un màxim de 15 persones. Dels 7 als 16 anys, els grups passen a ser d’un màxim de 20 persones.