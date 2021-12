Himne per a la manifestació anti passaport de dissabte

Actualitzada 01/12/2021 a les 16:58

Els grups contraris al certificat Covid han convocat una nova mobilització per protestar per les mesures implantades pel Govern on es presentarà l'himne que la cantant Marta Brucat ha creat sota el títol 'Andorra per la llibertat'.Àudio de l'himne creat per Marta BrucatLa cita és per a dissabte vinent a les 17 hores davant l'oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella des d'on la manifestació es desplaçarà fins a la plaça Coprínceps d'Escaldes, segons anuncien a les xarxes socials.Els promotors de la protesta asseguren que es fa "per la llibertat dels drets fonamentals" i afegeixen com a lema "el país serà sempre nostre" sobre els colors de la bandera d'Andorra i on també es pot llegir "el passaport Covid és discriminatori". Els impulsors de la concentració expliquen que alçaran la veu amb la composició de Marta Brucat i demanen que els participants porten "una peça de roba blanca i el nostre millor somriure".