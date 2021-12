Llargues cues per fer-se TMA

Actualitzada 01/12/2021 a les 12:16

La propagació del virus ha incrementat la demanda de proves per comprovar si ha agafat la infecció i ha provocat que desenes de ciutadans estiguin fent llargues esperes aquest matí per passar la TMA. Les persones que han acudit al recinte a la plaça de braus, moltes d'elles amb infants, fan cua a l'exterior de les instal·lacions en la zona d'aparcament.El Govern va tornar a fer gratuïtes des d'avui les proves per diagnosticar la Covid i va recomanar als ciutadans que davant la sospita que poden haver-se infectat del virus vagin a fer-se la TMA.