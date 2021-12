La policia actuarà si la protesta anti pass no està autoritzada

Actualitzada 01/12/2021 a les 19:11

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha demanat avui als organitzadors de la mobilització contra el passaport Covid convocada per a dissabte que "utilitzin els canals legals per evitar problemes de seguretat pública o si es fa sense autorització la policia haurà d'intervenir i sancionar si és escaient". Jover ha afirmat que el Govern respecta la llibertat dels ciutadans per fer concentracions però "per manifestar-se existeix una normativa i s'ha de demanar l'autorització prèvia al ministeri d'Interior" per poder celebrar-la.El ministre Joan Martínez Benazet ha reiterat que l'executiu accepta qualsevol manifestació de la ciutadania perquè tothom pot expressar-se però ha demanat als que s'oposen al passaport Covid "que reflexionin, que vegin com pugen les dades, com afecta als menors i com està tot el món". El titular de Salut ha ressaltat que a part dels medicaments per combatre els efectes del virus la vacunació és l'única eina "aquest és el camí" i ha argumentat que "no són vacunes experimentals, són medicaments segurs com qualsevol altra vacuna" i ha animat a seguir-se immunitzant com han fet bilions de persones al món.Martínez Benazet s'ha mostrat confiat que igual que aquesta setmana s'han apuntat a la plataforma de vacunació un miler de persones "l'altra en seran mil més, serà una roda". I ha apuntat que li agradaria assolir els nivells de vacunació de Portugal "on estan a prop del 90% de població vacunada".