L'executiu regula les especialitats dels agents de duana

El Govern ha aprovat el Reglament de les especialitats que desenvolupen els membres del Cos de Duana amb l'objectiu de regular les especialitats que poden desenvolupar els membres del cos. En aquest sentit, segons ha explicat el ministre Jover durant la roda de premsa d'aquest dimecres, a partir de les funcions duaneres bàsiques, es defineix com a especialitat diverses tasques que per la seva dificultat tècnica, requereixen un nivell superior de competències i de formació inicial i continuada d'aquelles persones que les han d'efectuar.El titular de finances ha explicat que el reglament defineix quatre nivells "amb l'objectiu de construir especialitats que no estaven reconegudes". Pel que fa al nivell 1 es contempla l’agent de control; al nivell 2 es contempla el formador en primers auxilis, l’agent tutor, l’auditor/certificador d’OEA i aquells destinats al seguiment del Conveni marc de l’OMS per al control del tabac i al seguiment del Conveni sobre comerçinternacional d’espècies de fauna i flora salvatges amenaçades (CITES); en el nivell 3 hi pertanyen els agents experts en codificació de mercaderies, en el valor a la Duana, en les regles d’origen, i el monitor de tir i en tècniques d’intervenció.Finalment al nivell 4 hi ha contemplat l’agent membre de la Unitat de Lluita contra el Frau i el guia caní.D'altra banda, l'accés als nivells d'especialitat queda subjecte al compliment dels requisits i de les condicions que s’estableixin en les bases de les convocatòries i s’assignen d’acord amb l’avaluació dels mèrits i dels resultats de les proves que es determinin en cadascuna. D'altra banda, els aduaners als quals s’hagi reconegut un nivell d’especialitat han de respectar els períodes de permanència mínima establerts.