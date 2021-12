Vacunat en contra de la meva voluntat.” Aquest missatge és el que deixava escrit al formulari de vacunació Joel Brid, un noi de 27 anys que va acudir ahir a la plaça de braus per rebre la primera dosi del vaccí contra la Covid-19. “Vinc per obligació, jo no volia posar-me la vacuna. Trobo que això que està passant és discriminació”, va argumentar.



El del Joel Brid era el sentiment que imperava ahir a la plaça de braus, que comptava amb unes quatre-centes persones inscrites per rebre la primera dosi del vaccí. La gran majoria esperava la punxada sentint-se, d’alguna manera,

#2 Les dues Andorra

(01/12/21 06:59)



#1 Ian

(01/12/21 06:58)