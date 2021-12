Els hotels van registrar un 70,9% d'ocupació durant el cap de setmana passat

Actualitzada 01/12/2021 a les 06:20

La Unió Hotelera (UHA) va informar ahir que al llarg del cap de setmana passat els seus hotels van registrar una ocupació mitjana de 70,91%, dos punts més baixa que l’anterior cap de setmana, quan va ser del 72,64%. Per altra banda, durant la setmana el 43,11% de les habitacions dels 54 establiments oberts de la UHA van estar ocupades. Una dinàmica descendent que es compassa amb la baixada de dos punts respecte a l’anterior registre. Des de l’associació van indicar que s’espera que les dades s’incrementin notablement el cap de setmana i la setmana vinent a causa de l’afluència de turistes pel pont de la Puríssima i per l’inici de la temporada d’esquí.Pel que fa al balanç del mes de novembre, la mitjana d’ocupació dels caps de setmana es va mantenir per sobre del 70%. Un percentatge en el qual destaca l’afluència de turistes els dies 13 i 14 de novembre, amb una ocupació del 81,26%.