El TC torna a validar la inadmissió de la querella contra Alberca

Actualitzada 01/12/2021 a les 10:19

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs de súplica presentat per vuit processats del cas Gao Ping dins la causa de BPA que reclamaven l'admissió de la querella contra el fiscal general, Alfons Alberca, per no perseguir delictes, segons l'aute publicat avui al BOPA. Els magistrats havien desestimat el 12 d'octubre el recurs d'empara presentat per Joan Pau Miquel, Santiago De Rosselló, Joan Cejudo, Xavier Mayol, Josep Lluís i Josep Antoni Rivero, Esteve Garcia i Joana Reolid a principis de setembre al·legant una vulneració del dret a la jurisdicció per part del Tribunal de Corts per no haver acceptat la querella contra Alberca.L'Alt Tribunal torna a avalar la decisió de Corts del 8 de juny que va rebutjar iniciar un procediment contra el fiscal general al que els demandants acusaven de no perseguir delictes i de prevaricació. Els recurrents argumentaven que el TC no havia entrat a valorar les qüestions concretes en matèria constitucional que havien plantejat en el recurs d'empara i els magistrats responen que "no aporten en el seu recurs de súplica cap element de fet o de dret nou que no hagi estat examinat per aquest Tribunal en el moment de l’estudi del recurs d’empara".La causa que ha arribat al Constitucional va començar el 19 de març passat quan part dels acusats en la primera causa de BPA que està en procés de vista oral van trametre a Alfons Alberca "fets susceptibles de ser perseguits comesos per terceres persones i que serien similars o equivalents a aquells pels quals se'ls perseguia a ells". Els processats van iniciar la via judicial el 27 de maig amb una querella contra el fiscal general per la comissió del delicte d'omissió del deure de persecució de delictes i del delicte de prevaricació per no perseguir els delictes que li havien comunicat en l'escrit, "per no efectuar cap actuació tendent a esbrinar la publicació de diversa informació relativa a la instrucció de la causa BPA, i de no actuar tan ràpidament en altres causes d'igual magnitud". La querella va ser rebutjada pel Tribunal de Corts, el Superior va avalar aquesta inadmissió i ara és el Constitucional el que desestima per segona vegada la petició dels acusats de BPA.