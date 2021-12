El SAAS busca dos especialistes en medicina interna

Actualitzada 01/12/2021 a les 09:23

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ha procedit a la cobertura de dues places vacants de metge/esses especialistes en medicina interna dintre de la plantilla orgànica del Servei d’Especialitats de Medicina per la qual cosa convoca un procés de selecció, segons ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres.

Els requisits per poder optar al procés de selecció són el títol de metge especialista en medicina interna via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES) o equivalent i acreditar experiència mínima de 12 mesos com a especialista a planta de medicina interna, entre d'altres factors i competències. La funció principal serà la d'atenció i diagnòstic als pacients ambulatoris i ingressats de les malalties dels adults.



Les persones interessades han de presentar una sol·licitud signada, acompanyada de currículum vitae, fotocòpia compulsada del títols i documentació acreditativa de l’experiència a l’Àrea de Persones del SAAS dintre del termini màxim de 14 dies a partir d'avui.