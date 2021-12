El Govern reconeixerà els aprenentatges basats en l'experiència

Actualitzada 01/12/2021 a les 17:52

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Esther Vilarrubla ha presentat aquesta tarda en la roda posterior al consell de ministres el Projecte de Llei de Creació del Sistema de Validació dels Apranentatges Basats en l'Experiència (VAE). El seu objectiu és reconèixer a persones adultes o a estudiants que encara no han finalitzat els seus estudis, però que han adquirit aprenentatges al llarg de la seva trajectòria, formació informal i experiència professional que no van adquirir per la via reglada. Aquest Projecte de Llei està pensat per seguir la modificació del Decret del diploma d'ensenyament professional que es va fer el 2007 i ara, s'amplien les titulacions que es poden reconèixer a totes aquelles que formin part del repertori nacional de qualificacions amb les mateixes condicions que la formació reglada. Se'n poden beneficiar totes aquelles persones que tignuin una feina al país, ja siguin nacionals, residents o treballadors transfronterers.Per aconseguir la validació dels apranentatges basats en l'experiència, els sol·licitants hauran de passar una fase de valoració de la seva candidatura i de posar-se en relació amb l'entitat certificadora; tot seguit un procés d'acompanyament i expedient per acompanyar el candidat durant el procés d'elaboració del seu expedient; i finalment, un procés d'avaluació dels aprenentatges que el candidat presenta en el seu expedient, i que el portaran a demostrar-ho davant d'un jurat avaluador.En la compareixença, la ministra Vilarrubla també ha fet públic que s'ha adjudicat l'assignació d'ajuts per un valor de 20.000 euros a dos projectes de recerca de temàtica andorrana. Són unes convocatòries bianuals, que estaven obertes a tres modalitats diferents, però que només 2 s'han ocupat. Els projectes seleccionats són: la llana d'ovella d'Andorra com a absorvent i aïllant acústic; el segon, el canvi lingüístic en els processos d'identitat a Andorra: una visió endogràfica; i la tercera categoria, lligada a l'ús de l'Arxiu Nacional, ha quedat deserta.