El Govern fixa el període de rebaixes d'hivern

Actualitzada 01/12/2021 a les 18:45

El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió d'avui el Decret pel qual es fixa el període de rebaixes d'hivern d'aquesta temporada que s'iniciarà el 17 de desembre i acabarà el 13 de març de 2022. En el mateix text, s'especifica que només es podran oferir rebaixes privades durant els set dies anteriors a la data d'inici de la venda en rebaixes. Per altra banda, preveu que esl comerços dedicats a la venda d'articles i material d'esports d'hivern poden oferir rebaixes entre el 4 de febrer i el 24 d'abril de l'any vinent.Tal com ha explicat el ministre portaveu, Èric Jover, el calendari s'ha consensuat amb el sector i cada comerciant pot escolli si ofereix o no rebaixes en els articles en venta, malgrat que si ho fa, haurà de seguir les condicions que especifica la normativa de comerç i en els terminis establerts.