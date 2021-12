El Constitucional rebutja el recurs de l'infermer acusat de fer una fel·lació a un pacient

Actualitzada 01/12/2021 a les 11:59

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara contra la sentència que condemna a tres anys de presó ferma a l'auxiliar d'infermeria que va tocar els genitals d'un pacient i li va fer una fel·lació després d'una operació. Dins de la causa és el segon recurs d'empara que la defensa presenta al Tribunal Constitucional, en aquest cas, en considerar que en la sentència del 20 de setembre del 2021, s'infringeix cap al seu client una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial.El recurrent al·legava la falta d'imparcialitat dels magistrats del Superior, ja que en la vista oral va sol·licitar l'abstenció dels que havien jutjat la causa abans de la interposició del seu primer recurs d'empara, considerant que la mateixa composició vulnerava el seu dret a un tribunal imparcial. L'acusat defensava que en aquest cas estava totalment justificat posar en dubte la imparcialitat de la Sala Penal, atès que amb anterioritat els mateixos magistrats van pronunciar una sentència condemnatòria en contra seva. Així mateix, segons el seu parer, en el marc d'un judici de revisió no poden formar part del Tribunal aquells magistrats que haguessin conegut anteriorment el procés, ja que en aquest cas els magistrats que han dictat una sentència posteriorment anul·lada no poden formar part del segon judici.El Constitucional va estimar que "la sentència de la Sala Penal ha estat dictada de conformitat amb la decisió constitucional que pretenia garantir els drets del recurrent, després que aquest hagués estat escoltat i en un sentit que li ha estat favorable". Així mateix, defensa que la presentació del recurs d'empara va ser presentat fora de termini sense justificació suficient "la part recurrent coneixia la disposició sobre el termini de presentació d'un recurs d'empara, ja que la va respectar en el seu primer recurs. No obstant això, no al·lega cap circumstància de força major o cap obligació particular susceptible d'explicar el sobrepassament del termini atorgat".