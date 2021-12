El campanar de Sant Vicenç d'Enclar lluirà acabat el 2022

L’objectiu és poder incloure’l a la candidatura de la Unesco

Les obres de reconstrucció de l’església de Sant Vicenç d’Enclar estaran enllestides la tardor del 2022, amb l’objectiu que la infraestructura pugui estar inclosa a la candidatura transnacional de la Unesco. Així ho va afirmar ahir al matí la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.



Segons es va detallar, les obres tenen com a motivació principal impulsar l’aixecament del campanar, però també s’acordaran temes com la reparació de les afeccions estructurals i constructives que l’esfondrament de la torre va provocar sobre els elements més propers de l’església, així com incidir en l’adequació de l’interior de la nau i millorar-ne l’entorn