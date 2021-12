La ministra atribueix el retard a una discrepància en la interpretació del conveni

La ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, va assegurar ahir que el seu departament treballa per tancar l’acord amb Ski Andorra pel forfet extraescolar abans de divendres. “Estem treballant per tenir-ho tancat en les properes 48 hores”, va indicar ahir la ministra, qui també va apuntar que espera que “no hi hagi cap dificultat”. Amb algunes estacions ja obertes, encara no està disponible per als clients ni el forfet per a la comunitat educativa ni el forfet diari per a l’activitat lectiva d’esquí escolar, que es desenvolupa al gener. En aquest sentit, Vilarrubla va garantir que “l’esquí escolar, que realment és la

