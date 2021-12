Crèdit Andorrà inverteix en tres start-ups

Actualitzada 01/12/2021 a les 13:21

Crèdit Andorrà ha invertit a tres noves start-ups a través del seu programa Scale Lab Andorra: l'empresa de biotecnologia Cellab, l'empresa de tecnologia hotelera Jurny i la insurtech Cleverea. Totes elles han estat seleccionades entre 1.000 empreses i s'afegeixen a les deu que ja tenia el programa a la seva cartera.Cellab és la primera empresa andorrana que s'incorpora a l'Scale Lab Andorra. La seva activitat està enfocada en la medicina regenerativa que posa en valor el patrimoni biològic i ofereix tractaments cel·lulars com la preservació de cèl·lules mare amb l'objectiu de millorar la salut dels clients i de les seves famílies.Jurny està pensada pels operadors hotelers que necessitin solucions de hardware i de programari per a hotels amb l'objectiu d'ajudar-los a allotjar el viatger i evitar errors durant l'estada.Finalment, Cleverea es dedica a comercialitzar assegurances digitals tenint en compte tota la cadena de valor, de manera que fa que les pòlisses siguin més fàcils d'entendre. Els seus principals productes són de mobilitat, ja sigui amb bibicletes, motos i patinets, i recentment ha llençat una assegurança per a fiances d'inquilins.Scale Lab Andorra s'adreça a empreses innovadores o de base tecnològica en sectors estratègics per a Andorra invertint imports que van des dels 100.000 als 500.000 euros per companyia, i alhora, simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra amb suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que té el país.