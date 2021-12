Benazet destaca que l'oci nocturn "amplifica la transmissió del virus"

Actualitzada 01/12/2021 a les 19:55

Joan Martínez Benazet ha manifestat aquesta tarda que el tancament dels locals de nit "no és un càstig" perquè no s'hagin complert les mesures fixades ja que s'han seguit correctament els protocols però que s'ha hagut de decretar "perquè l'oci nocturn és un perill perquè pot amplificar la transmissió del virus". El ministre de Salut ha recalcat que quan es va reobrir l'activitat hi havia molt poca circulació de la Covid i "quan hi ha transmissió absolutament descontrolada l'oci nocturn té un efecte multiplicador perquè la interacció social és més" que en d'altres activitats i perquè a les hores que es fa s'utilitza menys la mascareta potser pel cansament de tota la jornada.Martínez Benazet ha demanat responsabilitat a tota la població en el compliment de les mesures aprovades ahir pel consell de ministres "per poder revertir el tancament dels locals el més aviat possible". El ministre Portaveu, Eric Jover, ha declarat que el Govern "és conscient del perjudici que els estem provocant" i per això s'han aprovat avui els ajuts per minimitzar els efectes del cessament de la seva activitat.El Govern ha aprovat en el consell de ministres un nou paquet d'ajudes extraordinàries pels locals d'oci nocturn, amb la finalitat de pal·liar els efectes del seu tancament, concretament pel que fa a l'impacte de les despeses de lloguer o les quotes hipotecàries en eles seus comptes d'explotació per al sector. Aquestes ajudes són del 75% de l'import del lloguer mensual del local comercial per tots els comerços d'oci nocturn que tinguin la menció de pub, discoteca, sala de ball o similar de manera exclusiva, si no és així, serà del 50% sobre la mensualitat completa o la part proporcional del mes. Malgrat això, en cap cas pot superar els 2.000 euros.