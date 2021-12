Actualitzada 01/12/2021 a les 12:50

#avís_groc per nevades al nord i per vent a tot el país a partir de demà i, especialment, durant la nit de dijous a divendres.

Assegureu o retireu els objectes que puguin caure dels balcons o terrasses.

Precaució a la carretera, consulteu @Mobilitat_AND abans de desplaçar-vos. https://t.co/FukmoEkLcm — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) December 1, 2021

Protecció Civil ha decretat l'avís groc per nevades al nord i per vent a tot el país a partir de demà i, especialment, durant la nit de dijous a divendres. Recomanen que s'assegurin i es retirin els objectes que puguin caure dels balcons o terrasses, així com que es prengui precaució a la carretera.Segons la predicció meteorològica l'acostament d'un front atlàntic farà augmentar la nuvolositat al llarg del dia, amb precipitacions febles al nord del país. Demà s'esperen nevades sobretot al nord fins a 15 centímetres a 2.500 metres, tot i que el fenòmen que causarà més impacte serà el vent que durant la nit de dijous a divendres bufarà amb molta intensitat.