241 positius i 1.266 casos actius

Actualitzada 01/12/2021 a les 18:23

La incidència de la Covid continua l'escalada descontrolada amb 241 detectats des d'ahir que enfilen a 1.266 els casos actius, segons ha informat el ministre de Salut aquesta tarda. Joan Martínez Benazet ha remarcat que l'afectació puja "de manera vertical, com un mur especialment entre els infants entre 0 i 14 anys" per l'alta transmissió de la variant Delta que ha fet que es traslladi a la resta de la població i de franges d'edat. I ha incidit que si el 80% de la població no estigués vacunada l'ascens de contagis seria vertical en totes les edats i la situació seria "catastròfica" al sistema sanitari i caldria aplicar mesures de restricció com al principi de la pandèmia al març del 2020.El total d'afectats pel virus queda avui en 17.426 persones amb 16.029 altes, 74 recuperats més que ahir, i els ingressats baixen de 25 a 22, amb tres altes en les últimes hores. El titular de Salut ha explicat que hi ha 15 contagiats a l'hospital, una desena a planta i 5 a l'UCI, dels quals 4 estan amb ventilació mecànica, i 7 padrins a l'àrea d'hospitalització d'El Cedre. Sis dels avis són residents de Sant Vicenç d'Enclar, on no s'ha localitzat cap positiu més pel brot de la setmana passada el que el ministre ha precisat que diferència aquesta onada de les anteriors per la vacunació.Martínez Benazet ha detallat avui les dades dels contagiats de Covid que han hagut de passar per la unitat de cures intensives en aquesta onada. Set pacients en total dels quals 4 no estaven vacunats i dels 3 que si havien rebut el vaccí dos tenen patologies que els fragilitzen. I ha insistit que facilita ara les dades perquè hi ha més hospitalitzats i no es vulnera la seva privacitat publicant dades sensibles perquè és més difícil identificar-los.El ministre ha reiterat que amb un 80% de la població amb la pauta completa és evident que hi haurà contagiats entre els vacunats "i quan estiguem vacunats tots només hi haurà ingressats vacunats". Salut va administrar ahir 1.103 dosis al centre de la plaça de braus de les quals 449 corresponen a primeres punxades, 10 a segones i 644 a la tercera injecció.