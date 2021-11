Vacunació massiva de primeres i terceres dosis

La plaça de braus registra cues per rebre el vacci i per fer proves de diagnòstic

Actualitzada 30/11/2021 a les 11:40

El centre de vacunació registra avui una jornada de força activitat per la convocatòria a 400 persones que es posen avui la primera dosi del vaccí contra la Covid. L'administració del fàrmac a ciutadans que s'han inscrit recentment a la plataforma per vacuna-se se suma a la de vacunats amb doble pauta que estan citats per rebre la tercera inoculació a la plaça de braus.L'affluència també és molt nombrosa a l'espai de la plaça de braus habilitat per fer-se proves per diagnosticar possibles contagis de coronavirus. Les cues per a les TMA són constants aquest matí i molts dels ciutadans que esperen són adults amb infants.