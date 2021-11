Seminari per fomentar la mobilitat sostenible a les empreses

Actualitzada 30/11/2021 a les 19:35

L'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic (OECC) ha organitzat aquest matí un seminari virtual sobre els plans de mobilitat sostenible per a les empreses i entitats públiques de més de 100 treballadors. En la trobada, s'han presentat diferents exemples per fer extensiva aquestes polítiques a les altres empreses. Hi han participat Marc Comella en representació de Vallbanc; Mireia Maestre, de Morabanc, i Miquel Rossell del Comú d'Andorra la Vella, que han parlat del procediment per acabar implamentant els plans. També s'han tractat accions concretes a través d'exemples de Pyrénées, Indústries Montanya i FEDA.