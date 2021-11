Pas alternatiu a l'N-145 per l'accident d'un camió

Actualitzada 30/11/2021 a les 10:46

Circulació amb retencions (Retenció): N-145 | VALLS DE VALIRA | Sentit Ambdós sentits cap a PAS ALTERNATIU | Punt km. 7.5-8 | 08:57 — Trànsit N-145 (@transitn145) November 30, 2021

La circulació per l'N-145 s'està fent amb pas alternatiu aquest matí per retirar un camió accidentat passat un quart de nou del matí. Els mossos d'esquadra han informat que al sinistre s'ha vist implicat només el vehicle de gran tonatge, de matrícula espanyola, que anava sense càrrega i no hi ha hagut ferits.Els serveis d'emergència han rebut l'avís d el'accident a les 8.16 hores i es treballa per retirar el camió i normalitzar el trànsit en la carretera entre Andorra i la Seu. L'afectació viària és entre el punt quilomètric 7,5 i 8 i està provocant algunes retencions.