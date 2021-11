La variant òmicron s'estén i comença a tancar les fronteres

Actualitzada 30/11/2021 a les 06:17

La nova variant del coronavirus, anomenada òmicron i potencialment més contagiosa, se segueix estenent pel món després de notificar-se el seu epicentre al sud de l’Àfrica i amb un nou tancament de fronteres cada cop més generalitzat, una situació inquietant, però davant la qual el president dels Estats Units d’Amèrica, Joe Biden, ha demanat no entrar en “pànic”.Després d’Israel, que va ser el primer país del món a imposar un tancament estricte de fronteres per blindar-se davant l’òmicron, de la qual ja hi ha dos casos confirmats al país, un bon nombre de països s’ha anat sumant a la decisió d’aplicar criteris restrictius d’accés, sobretot per als viatgers procedents del sud d’Àfrica.El president dels Estats Units d’Amèrica va considerar ahir que la variant òmicron “és motiu de preocupació, però no de pànic”, i va assegurar que els experts no consideren que siguin necessàries “mesures addicionals” al país. En una intervenció des de la Casa Blanca acompanyat de l’epidemiòleg en cap del govern nord-americà, Antony Fauci, Biden va remarcar que els Estats Units es troben en “millor situació” que el Nadal de l’any passat, i va urgir els ciutadans a buscar la dosi de reforç de les vacunes disponibles al país, si bé va reconèixer que és “gairebé inevitable” que “en algun moment” la nova variant arribi a territori nord-americà. Des d’ahir, els Estats Units han imposat restriccions als viatgers procedents de Sud-àfrica i set països més del sud del continent africà.El Canadà, d’altra banda, va anunciar la detecció de dos casos confirmats de la variant òmicron al seu territori, que serien els dos primers dels quals es té notícia a Amèrica.