La crida a reduir la mobilitat evita problemes de trànsit per la neu

Només al matí a la sortida sud de la Massana es van registrar cues de com cada dia

La crida feta des del servei de Mobilitat per evitar desplaçaments ahir al matí degut a la neu caiguda al Principat va ser resposta per la ciutadania i, segons van informar des del mateix servei, les zones habituals de densitat de trànsit es van notar ahir més fluïdes, tret de la sortida en direcció sud de la Massana, que va registrar les habituals retencions. Així, zones com l’avinguda Tarragona i el centre d’Andorra la Vella i l’accés a la capital per la CG-1 en ambdós sentits van testimoniar menys afluència de vehicles que en altres dies feiners, tot i que