Actualitzada 30/11/2021 a les 06:32

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) va informar ahir de la decisió de posposar el 20è fòrum de l’entitat, previst per al 2 de desembre, pel 2 de juny. Segons van informar en un comunicat, les restriccions per prevenir la pandèmia, com la limitació en l’aforament dels àpats en espais tancats i la prohibició dels àpats a peu dret, impossibiliten que l’esdeveniment es realitzés com havia estat concebut inicialment.