Grandvalira obre avui la campanya a Pas i a Grau Roig

Actualitzada 30/11/2021 a les 06:19

Grandvalira inicia avui la temporada d’esquí amb l’obertura dels sectors de Pas de la Casa i Grau Roig. L’avançament de la campanya ha estat possible per les nevades caigudes aquest cap de setmana, fet que també ha possibilitat que Ordino Arcalís obri demà, després de no poder-ho fer el cap de setmana com havien previst inicialment, precisament perquè la neu caiguda abans de dissabte no va ser suficient. No obstant això, Vallnord ha decidit mantindre l’obertura del 70 per cent de les pistes per al dia previst, que és divendres vinent.Pel que fa als sectors de Pas de la Casa i Grau Roig, Grandvalira va informar ahir que s’han habilitat fins a 15 quilòmetres esquiables en una desena de pistes que compten amb gruixos de neu d’entre 30 i 90 centímetres. A més a més, l’estació treballa per poder obrir divendres el cent per cent dels sectors i l’entrada en funcionament de totes les activitats i els serveis.Per la seva banda, Ordino Arcalís obrirà el 25% de les pistes a partir de demà, les quals permetran esquiar des de la cota alta, el cap de les Portelles, a 2.550 metres, fins a la cota baixa, a 1.940 metres. Des de l’estació es va informar que els gruixos de fins a 70 centímetres i la producció de neu han propiciat que es pugui avançar l’inici de la temporara.D’altra banda, Vallnord manté l’inici de la temporada per a divendres amb el 70% de pistes obertes en el sector de Pal i Arinsal, el 100% dels circuits d’esquí de muntanya i raquetes de neu i la majoria de les activitats disponibles. Des de l’estació van apuntar que obrirà amb tots els sectors connectats i també ho farà amb l’obertura de la pista de les Marrades, la de menys altitud, que arriba fins a cota 1500, al poble d’Arinsal.Si les condicions meteorològiques ho permeten i hi ha neu suficient, la temporada s’allargarà fins a la tercera setmana d’abril del 2022.