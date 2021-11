Els vehicles andorrans inscrits a la ZBE de Barcelona queden registrats per sempre

Actualitzada 30/11/2021 a les 06:20

El Govern va informar ahir que l’àrea metropolitana de Barcelona ha dut a terme una modificació del Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers de la zona de baixes emissions (ZBE) de Rondes de Barcelona. El nou articulat legal obliga els vehicles estrangers que vulguin circular per la zona a inscriure’s al registre.Fins ara, el permís per circular per les zones de baixa emissió de la capital catalana s’havia de renovar cada dos anys. A partir d’ara, amb aquest canvi de normativa, l’autorització per a aquells vehicles estrangers que ja han fet el registre passa a ser permanent i no caldrà renovar-lo.Malgrat això, els vehicles estrangers que no compleixin les característiques ambientals per circular a la zona de baixes emissions encara hauran de demanar un permís diari, fins a un màxim de deu durant l’any.