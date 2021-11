Els casos actius s'eleven a 1.099 amb 5 ingressats a l'UCI

Actualitzada 30/11/2021 a les 19:11

La incidència de la Covid continua l'increment iniciat en les darreres setmanes, el que ha provocat que l'executiu adopti moves mesures per contenir la pandèmia. En les últimes hores s'han diagnosticat 70 contagis nous de Covid, pel que 17.185 persones ja han patit la malaltia des del març de 2020. Els casos actius, que ahir van tornar a superar el mil·ler després de mesos han incrementat avui en 18 persones, el que suma un total de 1.099. La pressió hospitalària se situa als 25 llits ocupats per pacients Covid, 5 d'ells a la Unitat de Cures Intensives on hi ha dos pacients amb ventilació mecànica.El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet també ha detallat els casos diagnosticats a la planta geriàtrica Covid d'El Cedre, que actualment acull a 7 pacients, 6 d'ells contagiats del brot de la residència de Sant Vicenç, i l'altre persona de l'hospital. Segons el ministre, la planta s'ha obert per donar una millor qualitat assistencial als pacients geriàtrics, tot i que els malalts de Covid de Sant Vicenç, només 1 presenta símptomes severs.Martínez Benazet ha assenyalat que no s'ha detectat cap cas de la nova variant ómicron entre els positius en els estudis que s'han fet i que l'anàlisi de les aigües fecals revela que el 100% dels contagiats són variant Delta. El ministre ha comentat que falten dades per saber els efectes de la nova variant del SARS-CoV-2 i que com en la resta de mutacions s'acabarà estenent per tot el món.Pel que fa a la pressió al sistema escolar, actualment hi ha 14 aules en vigilància activa tota i 64 en activa parcial. Per altra banda, 46 classes resten en vigilància activa. Benazet ha recordat que l'increment de les xifres va començar a la població escolar, ja que són la població menys vacunada, i a partir d'aquí, el col·lectiu ha esdeveingut el focus de contagi d'aquesta nova onada. Les noves mesures que entren en vigor demà afecten als centres escolars pels criteris que s'aplicaran per confinar aules senceres. El cap de Govern ha explicat que es torna al paràmetre d'un positiu per tancar tota una classe de maternal i de 3 contagiats de Covid per a les aules de la resta d'etapes educatives.Les xifres de vacunació s'han accentuat degut a les persones que han decidit vacunar-se per primer cop aquesta setmana i pels que ja tenen la tercera dosi. Actualment el 80% de la població vacunable ja té almenys una punxada i el 78,6% ha completat la pauta.