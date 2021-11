El dèficit sanitari de la CASS arriba a 31,8 milions

Actualitzada 30/11/2021 a les 18:51

El Consell d'Administració de la CASS ha aprovat avui els estats financers i la liquidació de comptes del tercer trimestre de 2021, on s'extreu un increment de la despesa pública en la branca sanitària de 31,8 milions d'euros. La CASS ha ingressat en aquest capítol un total de 100,8 milions d'euros repartits en 91,2 en cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi i 9,6 milions d'euros en prestacions econòmiques. Per altra banda, les despeses sumen 132,6 milions d'euros, repartits en 83 milions per prestacions sanitàries i 50,6 en prestacions econòmiques. En relació amb el mateix període de 2020, els ingressos han baixat un 1,1% i les despeses han incrementat 8,2 punts.La branca de jubilació, en canvi, la CASS ha tancat el trimestre amb beneficis. Malgrat això, els ingressos en aquest capítol són inferiors als del penúltim període de l'any passat. Les cotitzacions dels assalaritats i treballadors per compte propi han aportat 102,5 milions d'euros; les cotitzacions de prestacions econòmiques han permès l'ingrés de 3,5 milions i 4,4 milions més que ha transferit el Govern per finançar les pensions no contributives. Tot plegat suma 110,4 milions d'euros d'ingressos. Les despeses, en canvi, sumen 90,7 milions, repartits majoritariament en 86,3 milions d'euros per les pensions contributives, i 4,4 per les no contributives.