Els andorrans ja poden inscriure's al servei Registered Traveller del Regne Unit

Actualitzada 30/11/2021 a les 16:30

El Govern ha informat aquesta tarda que els andorrans que visitin amb freqüència el Regne Unit ja es poden inscriure al Registered Traveller que permet utitilitzar els controls automatitzats als principals punts d'entrada al país. El servei s'adreça a ciutadans amb passaport andorrà que hagin estat al Regne Unit almenys quatre cops en els últims dos anys i és per passar els controls a les portes e-gates dels aeroports i de les estacions de tren britàniques que figuren en el llistat del registre.L'executiu exposa que la inscripció requereix una sol·licitud prèvia dels usuaris i un pagament per fer servir els controls automatitzats i facilitar el tràmit més ràpid a les fronteres britàniques. I destaca que el servei millora la mobilitat entre els dos països.Els controls per als andorrans que visitin puntualment el Regne Unit o que no vulguin utilitzar el servei ràpid continuen com fins ara i el Govern recomana consultar abans de viatjar les exigències que imposa el país per la pandèmia de la Covid.